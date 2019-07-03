НКРЭКУ обжаловала решение Окружного админсуда Киева о приостановлении тарифов "Укрэнерго"

В НКРЭКУ отметили, что предпримут исчерпывающие меры с целью скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) категорически не согласна с решением Окружного административного суда г. Киева от 27 июня 2019 года по удовлетворению заявления акционерного общества "Никопольский завод ферросплавов" о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии и тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологического) управлению ГП "НЭК "Укрэнерго" на 2-е полугодие 2019 года. НКРЭКУ подала соответствующую апелляционную жалобу.

Об этом говорится в официальном заявлении НКРЭКУ.

"НКРЭКУ отмечает, что решение об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Закона Украины "О рынке электрической энергии" и учитывают ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электрической энергии", - сказано на странице НКРЭКУ в социальной сети Facebook.

В НКРЭКУ отметили, что предпримут исчерпывающие меры с целью скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, а рынок электрической энергии продолжает работать.

Как сообщалось, Окружной админсуд г. Киева принял решение о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ от 07.06.2019 №954 и от 07.06.2019 №955.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины выразили полную поддержку НКРЭКУ, отметив, что комиссия действовала в пределах своих полномочий и в полном соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии".

"К сожалению, активизировались некоторые заинтересованные стороны, которые пытаются нивелировать усилия и успехи государства в направлении энергетической евроинтеграции. Уверены, что НКРЭКУ сможет защитить государственные интересы в апелляционной инстанции", - говорится в сообщении, обнародованном на официальном веб-сайте министерства.