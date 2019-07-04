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Запуск нового рынка электроэнергии будет способствовать развитию "Энергоатома", - депутат

Компания генерирует свыше 55% всей производящейся в стране электроэнергии.

Запуск нового рынка электроэнергии будет способствовать развитию "Энергоатома", - депутат
Фото: Л.Кучер

Дополнительный доход, какой НАЭК «Энергоатом» будет получать благодаря продаже электроэнергии по рыночным ценам, позволит инвестировать в развитие компании. Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Бандуров, комментируя внедрение нового рынка электроэнергии с 1 июля, пишет "УНИАН".

«Важно, что «НАЭК «Энергоатом», как генерирующая компания, которая генерирует свыше 55% электроэнергии всей, производящейся в стране, на сегодня получит возможность получать средства, больше, чем тот тариф, какой он имел до того. То есть эти средства будут направлены на инвестиционную деятельность, на развитие, в конце-концов, зарплату атомщиков», - заявил Бандуров.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии». По закону, новая модель предусматривает внедрение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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