Битва за Київ: підготовчий раунд
Битва за Київ: підготовчий раунд
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
Глава Госкино обратился к Зеленскому по поводу сериала "Сваты"
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Укрзализныця" презентовала концепцию страхования грузов

Проблема кражи грузов существует давно, но попытки ее решить с помощью охраны и защитных устройств не увенчались успехом.

"Укрзализныця" презентовала концепцию страхования грузов
Фото: ukrspec.com

Акционерное общество "Укрзализныця" вместе с компанией Colonnade разработали концепцию страхования грузов. Об этом на фейсбуке заявил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

"Сегодня, как и обещали, представили вместе с компанией Colonnade в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) представителям рынка концепцию страхования грузов. Их хищение является одной из наболевших проблем нашего основного бизнеса - грузовых перевозок. Эта проблема приводит к оттоку с железной дороги дорогостоящих грузов. Именно тех, которые дают прибыль "Укрзализныце" при перевозках", - говорится в сообщении Рязанцева.

Проблема кражи грузов существует достаточно давно, но попытки ее решить с помощью увеличения физической охраны и усовершенствования защитных устройств – не дали ожидаемых результатов.

По результатам презентации первой встречи, участники пришли к выводу, что предложения о страховании грузов "Укрзализныци" свидетельствуют о повышении клиентоориентированности компании и направлены на улучшение бизнеса всех участников рынка. 

Фото: Andrey RyazantsevFB

Проблема с хищениями грузов и разукомплектованием подвижного состава является общегосударственной, связанной с общим уровнем жизни. Для решения этой проблемы нужно активно задействовать правоохранительные органы, поскольку компания сама не может решить этот вопрос.

Следующий этап после получения предложений и консолидированного мнения ЕВА - начало совместного сбора статистических данных и формирования стоимости предлагаемого продукта.

Напомним, "Укрзализныця" хочет забрать городскую электричку Киева с баланса "Киевпастранса" на свой. И интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Перевозчик утверждает, что сейчас с состоянием электричек ситуация критическая. Из-за неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички были отменены. Кроме того, УЗ предлагает "Киевпастрансу" выделить на их восстановление 500 млн грн - 50 млн грн на каждую.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также