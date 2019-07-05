"Укрзализныця" презентовала концепцию страхования грузов

Проблема кражи грузов существует давно, но попытки ее решить с помощью охраны и защитных устройств не увенчались успехом.

Акционерное общество "Укрзализныця" вместе с компанией Colonnade разработали концепцию страхования грузов. Об этом на фейсбуке заявил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

"Сегодня, как и обещали, представили вместе с компанией Colonnade в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) представителям рынка концепцию страхования грузов. Их хищение является одной из наболевших проблем нашего основного бизнеса - грузовых перевозок. Эта проблема приводит к оттоку с железной дороги дорогостоящих грузов. Именно тех, которые дают прибыль "Укрзализныце" при перевозках", - говорится в сообщении Рязанцева.

Проблема кражи грузов существует достаточно давно, но попытки ее решить с помощью увеличения физической охраны и усовершенствования защитных устройств – не дали ожидаемых результатов.

По результатам презентации первой встречи, участники пришли к выводу, что предложения о страховании грузов "Укрзализныци" свидетельствуют о повышении клиентоориентированности компании и направлены на улучшение бизнеса всех участников рынка.

Фото: Andrey RyazantsevFB

Проблема с хищениями грузов и разукомплектованием подвижного состава является общегосударственной, связанной с общим уровнем жизни. Для решения этой проблемы нужно активно задействовать правоохранительные органы, поскольку компания сама не может решить этот вопрос.

Следующий этап после получения предложений и консолидированного мнения ЕВА - начало совместного сбора статистических данных и формирования стоимости предлагаемого продукта.

Напомним, "Укрзализныця" хочет забрать городскую электричку Киева с баланса "Киевпастранса" на свой. И интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Перевозчик утверждает, что сейчас с состоянием электричек ситуация критическая. Из-за неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички были отменены. Кроме того, УЗ предлагает "Киевпастрансу" выделить на их восстановление 500 млн грн - 50 млн грн на каждую.