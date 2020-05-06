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ГлавнаяЭкономикаГосударство

"Нафтогаз" выплатит 39,7 млрд гривен дивидендов

Значительная часть средств будет направлена на программу "Большая стройка".

"Нафтогаз" выплатит 39,7 млрд гривен дивидендов
Фото: Радио Свобода

Кабинет министров на заседании в среду 6 мая заслушал отчет главы "Нафтогаза" Андрея Коболева по поводу аудита, который провела компания Deloitte.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, в 2020 году НАК выплатит дивидендов на на 39,7 млрд гривен (в дополнение к уже выплаченным 8,5 млрд гривен в декабре 2019 года).

"Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе президента, будет направлена на программу «Большая стройка». То есть - на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правления "Нафтогаза" Коболев отметил, что НАК имеет на своих счетах 7 млрд гривен, $1,74 млрд и 340 млн евро.

"Суммарно, по действующему курсу, эти средства составляют 64,1 млрд гривен. Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств другим образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет", - сказал он в ходе заседания.

Напомним, 26 декабря Кабинет министров распорядился о досрочной выплате "Нафтогазом" 8,5 млрд гривен дивидендов из чистой прибыли, полученной компанией за девять месяцев 2019 года. Коболев сразу же отчитался, что решение правительства выполнено. За 9 месяцев 2019 года консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 21,3 млрд гривен.

Дивиденды "Нафтогаза" за 2018 год составили 12,25 млрд гривен. Решение об их выплате было принято общим собранием акционеров компании и утверждено правительством в апреле 2019 года.

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