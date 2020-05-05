Антикризисный штаб в Одесской области прекращает работу, собрав 136 млн грн на борьбу с коронавирусом

Экстренные потребности всех медицинских и не только медицинских учреждений Одесской области на ближайший период ургентной деятельности закрыты.

Антикризисный штаб в Одесской области "Одесса против COVID-19" за 50 дней с начала формирования смог собрать 135,95 млн грн, чтобы подготовить регион к борьбе с распространением эпидемии, сообщил на своей странице в Facebook глава волонтерского штаба, совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня, когда прогнозированных пиков заболевания удалось избежать, когда Украина постепенно, скрестив пальцы, начинает готовиться к мягкому выходу из карантина, мы с Катей (глава БФ "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова - ред.) приняли решение завершить работу штаба. С самого начала мы предполагали и говорили, что мы – костыль", - подчеркнул он.

За собранные штабом средства было закуплено 42 аппарата ИВЛ, 32 кислородных концентратора, 200 пульсоксиметров, 18 мониторов жизнедеятельности пациента, 1 аппарат ПЦР, 50 аппаратов БиПАП (Bilevel Positive Airway Pressure), 13 аппаратов СиПАП(Constant Positive Airway Pressure), одна кислородная станция с цистерной, 49 медицинских отсасывателей, 164 бесконтактных термометра, 48 тыс. защитных комбинезонов, 34 инфузомата, 80 тыс. бахил. 177,4 тыс. перчаток, 20 ларингоскопов, 4,1 тыс. защитных очков, 231,1 тыс. респираторов, по 400 обедов в день для врачей, 20 планшетов, 35 тыс. медшапочек, 6 тыс. литров дезсредств, 15 тыс. защитных щитков, 15 тыс. расходников и 12 тыс. подгузников. Ставницер также отметил, что некоторые бизнесмены закупали медоборудование и медсредства напрямую.

"Официально – экстренные потребности всех медицинских и не только медицинских учреждений Одесской области на ближайший период ургентной деятельности закрыты. Мы сделали гораздо больше, чем думали, что сможем сделать. Штаб не только закупал дорогое и сложное оборудование. Мы каждый день кормим врачей в опорных больницах. Мы предоставили медикам возможность бесплатного проживания рядом с местом работы, и бесплатного пользования такси", - подчеркнул Ставницер.

При этом предоставление обедов врачам будет продолжаться до окончания пандемии.

По словам Ставницера, работа штаба началась в середине марта, когда по просьбе президента Украины Владимира Зеленского 50 одесских бизнесменов начали помогать области. Позже, в течение нескольких недель, к Штабу присоединилось еще 200 бизнесменов.

"По состоянию на 4 мая 2020 года Штабу удалось привлечь 135,95 млн грн. Огромная цифра, в которой мы учли любое участие всех неравнодушных. Прямые денежные переводы на счет Фонда, прямые закупки, собственная продукция, все. Входят в нее и 46,4 млн грн, которые группа TIS, зерновой терминал Neptune и буксирная компания P&O Maritime Ukraine перечислили в национальный фонд борьбы с коронавирусом", - отметил Ставницер.

По его словам, бизнесмены из штаба останутся на связи, но больше не будут круглосуточно заниматься поисками оборудования и расходников. Кроме того, сотрудники штаба будут рады передать любые инструкции, контакты и советы, которые понадобятся, Министерству здравоохранения Украины, Облгосадминистрациям, Облздраву и другим ответственным за дальнейшую защиту области организациям.

"Мы никуда не уходим и не закрываем двери. Мы будем готовы мобилизоваться и заново запустить все процессы, если, не дай Б-г, прогнозы не подтвердятся. Но свою часть договора Штаб выполнил, мы закрыли собой огромную дыру в медицинской системе, нам удалось обеспечить область всем необходимым и теперь мы переходим в привычный для себя режим волонтеров", - отметил он.

Ставницер также подчеркнул, что никто из участников штаба "Одесса против COVID-19" не собирается строить политическую карьеру.

"Никто из нас в политику не собирается. Я не хочу быть мэром или губернатором Одессы. И Катя тоже не хочет. Я не хочу быть министром или депутатом. Это не мой мир, я не силен в интригах и оглядках на электорат. Моя работа - развивать самый крупный порт страны, платить 5 млн гривен налогов в день и приводить в Украину лучшие мультинациональные корпорации, которые оставят тут свою экспертизу", - заявил Ставницер.

Совладелец группы терминалов TIS поблагодарил команду штаба и всех, кто вложил ресурсы и силы в результат, которого "Одесса против COVID-19" удалось достичь. Ставницер также поблагодарил президента за оказанное бизнесу доверие.

"Я говорил с ним пару дней назад, и он поблагодарил Катю и меня за то плечо, которое мы подставили", - отметил он.

Как сообщалось, правительство с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса: Кабмин поддержал предложения Минэкономики расширить перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности и разрешить работу торгового и бытового обслуживания граждан.

До 11 мая также будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабление карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства.

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