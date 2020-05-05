Украина снова начала импортировать бензин из России

Последний раз поставки бензинов из РФ осуществлялись в 2016 году.

Украина возобновила импорт российского бензина и дизтоплива. При этом впервые за четыре года бензин поступил по железной дороге.

Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что "Западная нефтегазовая компания" (ЗНГК) и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из РФ. Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 т бензина, "Евростандарт" - 115 тонн.

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тыс. тонн (чуть более 1% от баланса рынка).

Также вместе с автомобильным бензином, "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти”". По состоянию на 3 мая "Евростандарт" оформил поставку 1,7 тыс. тонн, ЗНГК - 2,3 тыс. тонн ДТ. Ранее, после 2016 года, поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия возобновила поставки угля на Луганскую ТЭС.