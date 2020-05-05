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Путин наградил Ким Чен Ына медалью

5 мая российский посол передал награду главе МИДа КНДР.

Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Фото: facebook.com/RusEmbDPRK

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия "Победы в Великой Отечественной Войне".

Об этом сообщило российское посольство в КНДР в фейсбуке.

Отмечается, то медаль вручена "за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в республике".

5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

Фото: facebook.com/RusEmbDPRK

Фото: facebook.com/RusEmbDPRK

Напомним, 2 мая северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом за последние 20 дней появлении Ким Чен Ына на публике.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР. Впервые за время своего правления он пропустил церемонию по случаю дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля.

СМИ писали о тяжелой болезни 36-летнего Ына и даже смерти. Издание Daily Mail 25 апреля сообщило, что лидер КНДР находится "в вегетативном состоянии", а Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультаций.

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