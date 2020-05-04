В Германии начался второй этап выхода из карантина

В Германии вступил в силу второй этап ослабления карантина, введенного в середине марта на фоне распространения коронавирусной болезни.

Как сообщает DW, во многих федеральных землях разрешили возобновить работу парикмахерам, сотни тысяч школьников возвращаются в школы, а церкви, мечети и синагоги снова открыты для верующих.

Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет возобновить, в частности, занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек.

В ряде земель, в частности Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Рейнланд-Пфальце, разрешили открыть все магазины и торговые центры независимо от величины их торговой площади.

Во многих федеральных землях возобновляется очное преподавание в классах, которым в следующем году предстоит сдавать выпускные экзамены, а также в последних - четвертых - классах начальных школ. Учащиеся выпускных классов вернулись в школы еще в апреле.

Во всех случаях речь идет о значительно сокращенном расписании, учебный процесс частично продолжается дистанционно. Остальные классы пока продолжают учиться полностью в удаленном режиме.

Напомним, что по состоянию на 4 мая в Германии зарегистрировали больше 165 тысяч случаев коронавирусной болезни. Умерли около 6,9 тыс. человек.