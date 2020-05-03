Франция продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до 24 июля

Чрезвычайное положение, введенное во Франции в связи со вспышкой коронавируса, продлено до 24 июля. Об этом на пресс-конференции 2 мая объявил министр здравоохранения Оливье Веран, сообщает Le Parisien.

Полный комплекс мер, необходимых для преодоления эпидемии, правительство представит парламенту 5 мая, сказал он.

По мнению министра, преждевременная отмена ограничений сведет к нулю все усилия, которые "приложил французский народ".

Веран добавил, что для всех без исключения граждан, въезжающих из-за рубежа или из заморских территорий Франции, будет предусмотрен обязательный 14-дневный карантин.

Срок действия ограничений истекал 11 мая. После этой даты, как обещал президент Эммануэль Макрон, должен был начаться "новый этап" – с постепенным открытием школ, колледжей и предприятий.

По состоянию на 2 мая во Франции от COVID-19 скончалось почти 25 тыс. человек (пятое место в мире), общее количество больных - 168,5 тыс.