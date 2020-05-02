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Премьер Британии назвал новорожденного сына в честь врачей, лечивших его от коронавируса

Борис Джонсон около недели провел в больнице Сент-Томас.

Премьер Британии назвал новорожденного сына в честь врачей, лечивших его от коронавируса
Фото: EPA/UPG

Премьер Британии Борис Джонсон и его девушка Керри Саймондс назвали новорожденного сына Уилфредом Лоури Николасом Джонсоном, причем имя Николас было выбрано в честь двух врачей, спасших жизнь главе правительства. Об этом сообщает Sky News.

Саймондс рассказала, что ребенок был назван в честь дедушки премьер-министра Уилфреда и ее дедушки Лоури.

Малыш также был назван в честь двух врачей, доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта, которые боролись за жизнь Бориса Джонсона, когда он был в реанимации с коронавирусом в прошлом месяце. В общей сложности он провел около недели в больнице Сент-Томас, где его пришлось даже подключить к кислороду (но не к аппарату искусственной вентиляции легких).

Уилфред Джонсон появился на свет утром 29 апреля, вскоре после выхода премьера на работу после COVID-19. 

Напомним, в конце февраля сообщалось, что Борис Джонсон и его подруга обручились и ждут своего первого ребенка. 55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс - первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит.

Джонсон станет первым британским премьером за 250 лет, который женится, находясь на должности. У него уже есть четыре ребенка от бывшей жены Марины Уилер и по меньшей мере еще одна дочь, рожденная вне брака.

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