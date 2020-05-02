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ВОЗ продолжила действие глобальной чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом

Организация призвала страны мира продолжать помогать уязвимым к пандемии государствам.

ВОЗ продолжила действие глобальной чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
Фото: twitter.com/WHO

Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Решение приняли по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС. Об этом во время брифинга 2 мая сообщил генеральный директор организации Тедрос Гебреисус.

«Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения», - сказал Гебреисус.

По его словам, вывод о том, что пандемия, по-прежнему является чрезвычайной ситуацией мирового уровня, сделано на заседании комитета, который состоял из 18 экспертов и 13 консультантов. Решение принято единогласно.

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней.

ВОЗ призывает страны мира продолжать помогать уязвимым к пандемии государствам.

Ранее Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения. В Организации выразили обеспокоеность ростом количества заболевших в Африке и Восточной Европе. 

По состоянию на утро 2 мая в мире коронавирусом заболели более 3,4 млн человек, из них более 239 тыс. - умерли, выздоровели - более 1,8 млн пациентов.

В Украине подтверждено 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальных, 1498 пациентов выздоровели.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. На тот момент в мире было около 120 тыс. заболевших, 66 тыс. выздоровевших и 4 тыс. погибших от коронавируса.

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