​Очередное судебное заседание по МН17 в Нидерландах пройдет 8 июня

Очередное судебное заседание в Нидерландах по делу о сбитом над Донбассом "Боинге" МН17 состоится 8 июня с ограниченным числом присутствующих по причине продолжающихся мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на анонс, распространенный окружным судом Гааги.

"Как запланировано, уголовное дело MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Однако из-за коронавируса и соответствующих национальных руководств в предстоящий блок судебных слушаний необходимо внести коррективы. Результатом этого будет то, что присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в судебном комплексе Схипхола применяются руководящие принципы, изданные Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды и органами юстиции, в частности, все должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а те, у кого есть легкие симптомы простуды или высокой температурой в здание допущены не будут. Пресс-центр и залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты. Как известно, слушания проходят в зале D.

Для второго блока слушаний зал суда зарезервирован с 8 июня по 3 июля 2020 года, однако не известно, будет ли суд заседать каждый день.

В суде пояснили, что кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы. Публичная галерея над залом суда будет зарезервирована для нескольких родственников.

После блока слушаний в июне следующий блок судебных дней назначен на сентябрь.

Напомним, ранее группа расследователей Bellingcat назвала ключевого фигуранта дела о крушении MH17: им оказался замглавы пограничной службы ФСБ России.