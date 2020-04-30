В больницах Великобритании начались клинические испытания лекарств от Covid-19, в которых принимают участие свыше 8 тыс. пациентов. Испытания под эгидой Оксфордского университета, получившие название RECOVERY, включают пять существующих лекарств, передает Би-би-си.

Среди них - комбинированный препарат, применяющийся при лечении СПИДа, и антималярийное средство. Исследователи хотят выяснить, могут ли эти лекарства остановить воспроизведение коронавируса в организме человека.

Изучаются также препараты, которые снижают воспаление и подавляют реакцию иммунной системы, которая в случае тяжелого протекания заболевания иногда может пойти вразнос (так называемый цитокиновый шторм - опасная для больного повышенная реакция иммунной системы).

Клинические испытания затрагивают почти 170 больниц по всей Британии, но будут проводиться также и в более чем ста странах мира. Их главной задачей является подбор лекарств, способных снизить смертность от коронавируса.

Отмечается, что эти клинические испытания уже стали крупнейшими в мире.

Число скончавшихся от коронавируса в Британии перевалило за 26 тысяч. Это случилось после того, как в статистику решено было включать не только смерти, зарегистрированные в больнице, но и всех умерших по месту жительства, в том числе в домах для престарелых, где показатель смертности оказался особенно высок.

По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, замещавшего премьер-министра на брифингах для прессы, говорить о неожиданном скачке не приходится, так как в общую цифру включены все летальные исходы от коронавируса со 2 марта.

При этом Рааб подчеркнул, что страна переживает опасный момент и что пик заболеваемости еще не пройден.