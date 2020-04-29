В мире от коронавируса умерли более 217 тыс. человек

Инфицированы более 3,1 млн человек.

По состоянию на утро 29 апреля в мире зарегистрировали 3 116 992 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Также зафиксировано 217183 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику.

Лидером по количеству случаев заражений по-прежнему остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 58 355, заболевших - 1 012 583, протестировано - 5 795 728.

Испания сообщает о 232 128 случаях COVID-19, 23 822 человека скончались. В Италии зафиксировано 201 505 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 27 359 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции. Так, во Франции умерли 23 694 человека, в Великобритании - 21 745, в Германии - 6 314, в Иране - 5 877, в Турции - 2 992, в Бельгии - 7 331, в Нидерландах - 4 582, Канаде - 2 983.

В России число зараженных достигло 93 558 человек, из которых 867 умерли, в Беларуси - 12 208, умерли - 79; в Польше - 12 218, умерли - 596; в Молдове - 3 638, умерли - 103; в Венгрии - 2 649, умерли - 291; в Румынии - 11 616, умерли - 663; в Словакии - 1 384, умерли - 20.

Напомним, в Украине на утро 28 апреля зафиксировали 401 новый случай COVID-19: всего - 9410, летальных - 239, 992 человека выздоровели.