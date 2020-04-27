Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 млн

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило отметку в три миллиона человек. Общее число заболевших инфицированных SARS-CoV-2 достигло 3 002 303 человек, число летальных исходов выросло до 208 131.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Заражения зафиксированы во всех 50 штатах, число умерших достигло 55 118, заболевших - 972 969.

На втором месте - Испания (229 422 человека инфицированы, 23 521 - умер), на третьем - Италия (заражены 199 414 человека, умерли - 26 977).

Во Франции зарегистрированы 162 220 заболевших и 22 890 летальных исходов, в Германии - 158 142 случая заболевания и 5 985 погибших, в Великобритании - 154 038 заболевших и 20 797 умерших.

В России число зараженных достигло 87 147 человек, из которых 794 умерли, в Беларуси - 11 289, умерли - 75; в Польше - 11 902, умерли - 562; в Молдове - 3 481, умерли - 102; в Венгрии - 2 583, умерли - 280; в Румынии - 11 339, умерли - 631, в Чехии - 7 431 инфицированный коронавирусов, 222 умерших.

По состоянию на утро 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 220 смертей от COVID-19.