Премьер Италии рассказал о плане выхода страны из карантина

Промышленность откроют в мае, школы - не раньше сентября.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая, но школы откроют только в сентябре. Об этом он рассказал в интервью газете La Repubblica.

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить [4 мая] возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил Конте.

При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.

Конте также рассказал, что правительство может позволить людям свободно передвигаться по городам, но ограничит движение населения между регионами страны.

"Мы пока не в состоянии восстановить полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешнего строгого режима. Мы позаботимся о том, чтобы предоставить большую свободу передвижения при сохранении гарантии предотвращения и сдерживания заражения", - сказал он.

Итальянский премьер также отметил, что восстановление обучения в школах раньше сентября невозможно, поскольку многие учителя старшего возраста и есть большой риск их заражения.

Ранее сообщалось, что Италия планирует возобновить работу главных достопримечательностей в мае. Власти намерены предоставлять субсидии на летний отдых внутри страны.