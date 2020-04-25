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Лукашенко заявил о намерении изменить конституцию Беларуси в ближайшее пять лет

В этом году в стране должны пройти выборы президента.

Лукашенко заявил о намерении изменить конституцию Беларуси в ближайшее пять лет
Александр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в стране, скорее всего, появится новая конституция. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вопрос конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию", - сказал Лукашенко.

Свое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, который провели, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в стране.

Лукашенко также сообщил, что предстоящие в 2020 году президентские выборы пройдут в соответствии с нынешним основным законом. 

"Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал", - заявил он.

Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. Лукашенко ранее заявил, что планирует баллотироваться и в 2020, и в 2025 годах.

Лукашенко бессменно занимает пост президента с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истекает в 2020 году. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

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