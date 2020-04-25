Бельгия начнет смягчать карантин с 4 мая

Социальную дистанцию и средства защиты в общественных местах отменять не будут.

Власти Бельгии начнут постепенную отмену карантинных мер по коронавирусу с 4 мая. Такое решение было принято в результате семичасового заседания совета национальной безопасности страны, пишет газета Het Laatste Nieuws.

В частности, гражданам разрешат совершать пробежки и заниматься спортом на улице не более чем вдвоем.

По словам премьер-министра королевства Софи Вильмес, решение о плавном снятии ограничений не означает полную отмену мер безопасности.

Жителям Бельгии предписывается сохранять социальную дистанцию, ограничить себя в контактах, использовать медицинские маски и другие средства защиты в общественных местах.

При этом все люди, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, обязаны оставаться дома и после 4 мая.

"Переход к следующим этапам отмены карантинных мер будет осуществляться после мониторинга ситуации", - заявила Вильмес. Власти будут оценивать распространение коронавируса, количество пациентов и долю тяжелобольных среди них, добавила она.

По данным университета Хопкинса в Бельгии зарегистрировано более 44 тыс. случаев коронавируса и 6,6 тыс. смертей.

Напомним, 24 апреля в Чехии завершился общенациональный карантин, введенный 13 марта. Ранее сообщалось, что Румыния с 15 мая ослабляет карантин, но бессрочно вводит "масочный режим". В Германии начали открывать магазины.

Накануне Кабинет министров презентовал план выхода из карантина в Украине. Он состоит из пяти этапов.