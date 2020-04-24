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Помпео заявил, что США могут никогда не восстановить финансирование ВОЗ

Он настаивает, что Организация нуждается в реформе. 

Помпео заявил, что США могут никогда не восстановить финансирование ВОЗ
Госсекретарь США Майк Помпео во время конференции
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходима фундаментальная реформа Всемирной организации здравоохранения после того, как она проявила себя в ситуации с коронавирусом

США, которые являются самым крупным донором Организации, по словам Помпео, могут никогда не восстановить ее финансирование, пишет "Голос Америки" со ссылкой на интервью госсекретаря США для Fox News.

"Я считаю, нам нужно очень серьезно посмотреть, что происходит в ВОЗ, и что нам делать по итогам этой ситуации. Мы уже проводили реформу в 2007 году, так что это не первый раз, когда мы сталкиваемся с недоработками в этой организации, которая является структурой ООН", - сообщил Помпео.

Он добавил, что Организации необходима структурная реформа.

Напомним, что 15 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения со стороны Штатов

Он сообщил, что выплаты будут заморожены на время проведения анализа "роли ВОЗ в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса". Анализ займет от 60 до 90 дней.

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