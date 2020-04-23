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В Грузии за нарушение карантина будут сажать на шесть лет

В настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии предусмотрен штраф в размере около $1 тыс.

В Грузии за нарушение карантина будут сажать на шесть лет
Фото: EPA/UPG

Парламент Грузии 23 апреля принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа", - сказал журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он напомнил, что в настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около $1000), а юридические лица - 15 тысяч лари.

"Хочу отметить, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет", - сказал Мдинарадзе.

МВД Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила ЧП.

Грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.

По данным Минздрава, в Грузии выявлены 420 заражений коронавирусной инфекцией. Первый случай заражения был установлен медиками 26 февраля на границе с Азербайджаном у гражданина Грузии, возвращающегося из Ирана.

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