Ниже нуля. Что значит для мира и Украины падение нефтяных котировок

«Цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях, это краткосрочное явление. Примерно через месяц они будут на уровне в $25-$28 за баррель. Ситуация будет нормализоваться и сектор энергетики будет в порядке» , – заявил в этот день на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп .

21 апреля 2020 года войдёт в историю США как «черный нефтяной вторник» . Последний день биржевой торговли фьючерсами на поставку нефти в мае стал поистине сенсационным: ценные бумаги на поставку нефти базового американского сорта WTI упали до цены минус $40,6 за баррель, за сутки сократившись на $55 за баррель.

Фото: EPA/UPG Нефтеперерабатывающий завод Marathon Los Angeles в Уилмингтоне, Калифорния, США

22 же апреля Трамп поручил Министерству финансов предоставить план бюджетного финансирования, который обеспечит важные нефтяные компании рабочими местами и дополнительными выплатами для устойчивой работы в будущем.

Американские медиа назвали сразу несколько причин обвала цен нефтяных фьючерсов. Во-первых, в США заполнено большинство нефтехранилищ, следовательно, поставщикам приходится продавать товар по той цене, которую формирует чрезвычайно слабый спрос. Во-вторых, сократились до минимума пассажирские перевозки. В-третьих, в Штатах закончился отопительный сезон, а значит, произошло сезонное сокращение спроса на топочный мазут, которым отапливается большая часть домов в стране.

Что такое цена ниже нуля, фьючерс и дисконт

Отрицательная цена означает, что продавцы ценных бумаг решили доплачивать своим контрактным клиентам за покупку ими товарной нефти в мае месяце. И речь идет не обо всех поставках, а о малой толике, оставшейся непроданной под конец 21 апреля. Сама нефть в цене потеряла, но, естественно, бесплатной не стала.

Так, 22 апреля стоимость нефти марки WTI в портах Европы составляет $11,59/бар., марки Brent – $16, 61/бар., российский бренд нефти URALS – $11,59/бар.

Что такое фьючерс? Это один из четырех основных инструментов торговли на бирже. Первый из них – «обычный», разовый контракт купли-продажи в реальном времени. Второй – долгосрочный контракт: один раз подписал, и купля-продажа по нему идет долгое время. Третий инструмент – отсроченный разовый или долгосрочный контракт, уже заключенный в реальном времени (форвард). И четвертый инструмент – это отсроченный на потом разовый контракт-гарантия купли-продажи в будущем времени (фьючерс).

Среди торговцев нефтью наиболее популярен именно четвёртый инструмент, потому что фьючерс больше, чем другие типы сделок, приспособлен для страховой защиты (хеджирования). Он лучше других форм торговли защищает от ценовых колебаний.

Фото: EPA/UPG Нью-йоркская товарная биржа, США

Например, по «обычному» контракту можно купить товар утром, но уже в обед обнаружить, что реальная текущая ценовая котировка купленного товара упала, то есть вы переплатили. Защищаться от таких ситуаций сложно. Если вместо обычного разового контракта на поставку сегодня у вас на руках заключенный ранее фьючерс, тогда получается, что у вас есть время подготовить страховой договор и защитится от колебаний цены.

Сколько бы конкуренты в торговле нефтью не обзывали друг друга спекулянтами и распространителями фейков, именно торговля фьючерсами задает ценовую погоду текущего дня. Проще говоря, сейчас брокеры ценных нефтяных бумаг США в момент ценового обвала на какое-то время поменяли стиль работы: они стали вкладывать свои же деньги в покупателей, предоставляя им дисконты вместо того, чтобы как обычно, просто получать доход от торговли.

Тот из брокеров, который сможет проспонсировать больше своих клиентов, получит больше валового дохода в ближайшем будущем. Уже в июле-сентябре торговые операции могут стабилизироваться. И тот из брокеров, кто не сможет в мае-июле вкладывать деньги в сохранение клиентской базы, будет вынужден сходить с дистанции – уступить своих традиционных покупателей нефти более крупным и более финансово устойчивым конкурентам.

Дисконт же – это бонус (премия) покупателю за то, что он приобретает нефть именно у вас. В общем, речь идёт о том, что при таких низких показателях сырья поставщики должны «застолбить» своего клиента, не дать ему переориентироваться на другого продавца и при этом гарантировать ему в будущем регулярные поставки.

В тех же США, к примеру, дисконт на покупку нефти 17 апреля достигал $37,6 за баррель. Большинство специалистов рынка ценных бумаг склоняются к тому, что дисконты к июньским фьючерсам будут такими же. И поставщики нефти будут бороться за покупателей изо всех сил, пока нефть снова не займет свое стабильное место в американской торговле.

Фото: EPA/UPG

Как долго такое состояние на рынке продержится

Переход к торговле фьючерсами в минусовых ценах в общеамериканских масштабах, как уже говорилось, – это всего лишь следствие стечения трех рыночных обстоятельств. Вполне возможно, что подобного рода ситуация повторится и в июне-июле. Но к началу осени вряд ли останутся неразрешёнными все три проблемы. Хотя бы потому, что американские дома снова начнут отапливаться и потреблять мазут.

К тому же США и Саудовская Аравия – это пока что две единственные страны мира, в которых продавцы фьючерсов обладают необходимой финансовой мощью для того, чтобы удерживать и расширять число своих покупателей. Это означает, что экспорт аравийской и американской нефти будет расти. А если увеличиться экспорт, значит будут расти и внутренние цены, и спрос на нефть в этих странах. То есть, нынешний обвал «в минусовые цены» может стать эпизодическим.

Расширять долю США и Саудовской Аравии на мировом рынке предполагают за счет сокращения стран, поставщики которых по тем или иным причинам окажутся в 2020-2021 годы не способными поощрять и премировать своих покупателей.

От такой перспективы вытеснения спастись могут далеко немногие экспортеры нефти. Норвегия, например, сможет. Ведь она буквально накануне нынешнего падения цен смогла вывести на мировой рынок достаточно крупное новое месторождение нефти с низкой себестоимостью добычи.

Остальным экспортерам, которые загодя не предприняли подобные меры, придется дотировать экспорт нефти из государственного бюджета, причем под страхом банкротства своих ведущих нефтедобывающих компаний. Следовательно, придётся договариваться.

Фото: EPA/UPG На территории национальной нефтяной компания Саудовской Аравии Saudi Aramco

Кто выигрывает от кризиса

Прежде всего, от дешёвой нефти может выиграть сектор нефтепереработки. Так, американская компания ExxonMobil в начале апреля окончательно решила инвестировать в нефтехимический комплекс в Сингапуре. Индийские NIOC и Chennai Petroleum заявили о начале проекта по увеличению мощности НПЗ Chennai в Индии. Даже Хорватия – страна, которая ещё недавно занимала довольно скромное место в мировой нефтяной индустрии, привлекла порядка миллиарда долларов в расширение мощностей своего нефтетерминала и ближайшего НПЗ.

В Украине на фоне экономического и структурного кризиса импорт сырой нефти и ее переработка – наряду с IT-сектором – давно вырвался в лидеры по темпам прироста. Так, переработка сырья в 2019-2020 годы показала прирост в 18%. А перевалка сырой нефти в портах выросла более чем на 30%, намного обогнав по темпам роста импорт нефтепродуктов.

В то же время структурный кризис мировой экономики и турбулентеность на рынке нефти не несут ничего хорошего традиционным отраслям украинского экспорта, таким как АПК или металлургия.

Глобальный коллапс сферы услуг и сетей общественного питания, например, привел к тому, что украинские порты оказались затоварены подсолнечным маслом. В первом квартале 2020 года отгрузили на экспорт почти на 30% меньше, чем в прошлом году.

Падают внешние заказы и на украинскую кукурузу, поскольку производимый из нее биоэтанол начинает проигрывать по цене топливу из устойчиво дешевеющей нефти.

Такие безусловные лидеры мировой индустрии биоэтанола, как Бразилия, переводят производство с переработки кукурузы на более дешевый тростник, попутно выбрасывая на мировой рынок огромные объемы излишней кукурузы и рапса, жестко вытесняя товары украинских экспортеров с мирового рынка. Однако хуже всех придется украинским металлургам. Их экспорт по полной программе может ощутить на себе негативное влияние глобального кризиса. Так что Украину нынешние вызовы стороной не обойдут. Как и в других странах, кризис начнет излечивать украинскую экономику от неоправданных структурных перекосов.