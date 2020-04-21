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В Германии из-за пандемии отменили Октоберфест

Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории пивного фестиваля.

В Германии из-за пандемии отменили Октоберфест
Фото: EPA/UPG

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, не состоится из-за пандемии.

Об этом во вторник, 21 апреля, на специальной пресс-конференции объявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, пишет DW.

"Это эмоционально трудный момент для меня лично и экономически сложный момент для этого города", - отметил Райтер.

Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам до 1,3 млрд евро.

Зёдер объяснил отмену Октоберфеста опасностью резкого увеличения числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, учитывая невозможность обеспечить социальную дистанцию в пивных палатках среди пьющих и празднующих людей.

Октоберфест впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В 19-м веке праздник отменялся всего дважды – в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории Октоберфеста.

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