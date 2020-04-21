В Германии из-за пандемии отменили Октоберфест

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, не состоится из-за пандемии.

Об этом во вторник, 21 апреля, на специальной пресс-конференции объявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, пишет DW.

"Это эмоционально трудный момент для меня лично и экономически сложный момент для этого города", - отметил Райтер.

Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам до 1,3 млрд евро.

Зёдер объяснил отмену Октоберфеста опасностью резкого увеличения числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, учитывая невозможность обеспечить социальную дистанцию в пивных палатках среди пьющих и празднующих людей.

Schwere Entscheidung mit Münchens OB Dieter Reiter: Das Oktoberfest 2020 muss ausfallen. Das Risiko ist einfach zu hoch. Man kann dort weder Abstand halten noch Mundschutz tragen. Mit Corona zu leben, heißt vorsichtig zu leben, bis es Impfstoff oder Medikamente gibt. #wiesn pic.twitter.com/AMHpQAjIL0 — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 21, 2020

Октоберфест впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В 19-м веке праздник отменялся всего дважды – в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории Октоберфеста.