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Российский Су-35 вплотную приблизился к американскому самолету-наблюдателю у побережья Сирии

Это второй подобный инцидент в регионе за последние четыре дня.

Российский Су-35 вплотную приблизился к американскому самолету-наблюдателю у побережья Сирии
Фото: EPA/UPG

Вооруженные силы США сообщают об опасном сближении с российским истребителем над Средиземном морем. Это уже второй подобный инцидент в регионе за последние четыре дня, сообщает Голос Америки.

В заявлении ВМС, опубликованном в воскресенье, не уточняется, где именно произошло сближение, но сообщается, что это случилось над международными водами.

По данным нескольких сайтов, отслеживающих движение самолетов, инцидент произошел в восточном Средиземноморье, неподалеку от побережья Сирии.

Как сообщают в ВМС, российский истребитель Су-35 дважды сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A. Во второй раз расстояние составило менее 8 метров.

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