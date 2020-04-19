Южная Корея решила снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Южная Корея, где за сутки зарегистрировали всего восемь новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, решила отменить ряд карантинных ограничений.

Об этом сообщил премьер-министр Чон Се Гюн, пишет Yonhap.

"С точки зрения карантина безопаснее всего продолжать активное социальное дистанцирование, но в реальности это не так легко сделать. Нужно найти золотую середину", - сказал он.

К послаблениям относятся возобновление служб в церквях, а также проведение спортивных соревнований, но без болельщиков. Отменяются административные приказы, настоятельно рекомендовавшие приостановку работы баров, фитнес-центров. Разрешается проводить необходимые квалификационные тесты и вступительные экзамены.

При этом правительство страны продлило другие меры социального дистанцирования, обязательное ношение масок, ежедневную дезинфекцию на 16 дней до 6 мая.

Если ситуация с эпидемией не ухудшится к этому времени, возможны дальнейшие послабления.

За последние сутки впервые с 18 февраля в Южной Корее зафиксировали однозначный показатель количества новых случаев COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 10661, умерли 234 человек.