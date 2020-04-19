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В Испании существенно сократилась суточная смертность от коронавируса

В стране зафиксировали самый низкий показатель за почти месяц.

В Испании существенно сократилась суточная смертность от коронавируса
Фото: EPA/UPG

В Испании за истекшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 410 человек, что является самым низким суточным показателем с 22 марта, когда была зафиксирована смерть 394 человек. Об этом пишет El Pais со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Утром 18 апреля сообщалось, что число умерших за сутки составило 565 человек. Наибольшее количество смертей в сутки - 950 - было зарегистрировано 2 апреля.

При этом издание отмечает, что к новым данным следует относиться осторожно, поскольку на выходных и по праздникам из регионов Испании могут поступать заниженные статистические данные.

Напомним, в Испании зафиксировано самое больше число инфицированных в Европе - по состоянию на воскресенье оно достигло превысило 195 тыс. случаев, увеличившись за сутки на 4 218.

Страна занимает второе место в мире по количеству связанной с коронавирусом смертности - более 20 тыс. скончавшихся. На первом месте США - более 39 тыс.

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