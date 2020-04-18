Британия запустила в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса

Ученые пошли на риск, поскольку клинические исследования еще не закончены.

В Великобритании запустили в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания. Об этом сообщает Reuters.

"На данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае", - говорится в сообщении.

До сентября, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.

На данный момент ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки миллионов фунтов.

Напомним, Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса.

Об успехах в работе над вакциной против коронавируса ранее заявили в нескольких странах.

Израиль 11 апреля анонсировал создание пероральной, доступной для населения вакцины от коронавируса.

Об успешном испытании вакцины в начале апреля заявили в Турции. 18 марта о начале испытаний вакцины от COVID-19 заявили в ВОЗ.

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.

В Китае об изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.