Экономика Китая из-за коронавируса сократилась впервые за 30 лет подсчета

Внутренний валовый продукт Китая из-за пандемии коронавируса сократился впервые с 1992 года, когда страна начала вести квартальную статистику.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

В первом квартале китайский ВВП упал на 6,8% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года и на 9,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Для сравнения: за три последних месяца 2019 года экономика Китая выросла на 6% в годовом выражении.

Резкий спад экономики отражает сильный ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной болезни COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны с целью сдерживания ее распространения.

Напомним, что вспышка коронавируса в Китае началась еще в конце 2019 года, но о ней стало известно не сразу.

Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о неизвестной раньше пневмонии только 31 декабря, а эпицентр новой болезни - Ухань и соседние города в провинции Хубэй - закрыли на карантин лишь в третьей декаде января.

По состоянию на апрель Китаю в целом удалось остановить эпидемию. Новые случаи в основном завозятся из-за границы, так как болезнь вышла за границы КНР и привела к пандемии.