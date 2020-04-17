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Экономика Китая из-за коронавируса сократилась впервые за 30 лет подсчета

Квартальный спад достиг 6,8%.

Экономика Китая из-за коронавируса сократилась впервые за 30 лет подсчета
Фото: EPA/UPG

Внутренний валовый продукт Китая из-за пандемии коронавируса сократился впервые с 1992 года, когда страна начала вести квартальную статистику.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

В первом квартале китайский ВВП упал на 6,8% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года и на 9,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Для сравнения: за три последних месяца 2019 года экономика Китая выросла на 6% в годовом выражении.

Резкий спад экономики отражает сильный ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной болезни COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны с целью сдерживания ее распространения.

Напомним, что вспышка коронавируса в Китае началась еще в конце 2019 года, но о ней стало известно не сразу. 

Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о неизвестной раньше пневмонии только 31 декабря, а эпицентр новой болезни - Ухань и соседние города в провинции Хубэй - закрыли на карантин лишь в третьей декаде января.

По состоянию на апрель Китаю в целом удалось остановить эпидемию. Новые случаи в основном завозятся из-за границы, так как болезнь вышла за границы КНР и привела к пандемии. 

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