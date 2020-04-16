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Путин перенес 9 мая из-за коронавируса

Новой даты празднования Дня Победы он не назвал.

Путин перенес 9 мая из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 16 апреля.

Он заверил, что парад Победы и акция "Бессмертный полк" обязательно будут проведены в этом году.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется - в нынешнем, 2020-м году", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что 9 мая этом году будет отмечать вся страна. "Понимаю, что для всех нас именно 9 мая - День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев", - сказал Путин.

Накануне российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. Предлагались две новые даты: 24 июня и 3 сентября.

Напомним, в Москве 9 мая 2020 планировалось провести военный парад в честь 75-летия победы над нацизмом в Европе. Лидеры многих стран отказались посещать торжественные мероприятия в Москве.

В этом году на парад в Москву обещал приехать президент Франци Эмануэль Макрон, лидер США Дональд Трамп не исключил такой возможности.

В то же время празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Берлине отменили.

По последним данным, в России зарегистрированы почти 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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