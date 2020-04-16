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Олимпиада и Евро в 2021 году могут пройти без зрителей, - советник ВОЗ

Советник спецучреждения ООН видит наиболее вероятным сроком возобновления проведения массовых мероприятий - осень 2021 года.

Олимпиада и Евро в 2021 году могут пройти без зрителей, - советник ВОЗ
Иезекииль Эмануэль
Фото: theatlantic.com

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Иезекииль Эмануэль заявил, что массовые мероприятия вряд ли будут разрешены ранее осени 2021 года.

"Если мы говорим про большие скопления людей – конференции, концерты, спортивные мероприятия, то мне непонятно, почему люди переносят события на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавируса и ее последствия прекратятся так рано", - цитирует 57-летнего американского онколога, вице-проректора Университета Пенсильвании Мarca.

"Мне кажется, эти вещи вернутся последними. Если говорить серьезно, то осень 2021 года – это самый ранний срок", - заявил Эмануэль.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса XXXII летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу были перенесены на лето 2021 года.

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