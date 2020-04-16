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В "Интере" в атаке могут появиться "Две Башни"

Nerazzurri заинтересованы в Оливье Жиру.

В "Интере" в атаке могут появиться "Две Башни"
Оливье Жиру
Фото: EPA/UPG

Форвард "Челси" Оливье Жиру и "Интер" вошли в заключительную фазу переговоров, в результате которых чемпион мира-2018 в составе сборной Франции может присоединиться к "нерадзурри" уже в предстоящее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом отмечается небольшое разногласие в сроках действия потенциального контракта. Миланский клуб готов предложить Жиру контракт на два года с возможностью лонгации еще на сезон. А 33-летний форвард хочет соглашение на три года.

При этом Оливье готов пойти на понижение зарплаты с 8 млн евро в год, которые он получает в "Челси", до 6,5 млн.

"Интер" может подписать Жиру в качестве свободного агента, ведь его контракт с "пенсионерами" истекает уже через 2 месяца. Минувшей зимой "нерадзурри" вели переговоры с лондонцами о переходе француза, но тогда трансфер так и не состоялся.

Добавим, что Жиру успел в 2018 году 5 месяцев поиграть в "Челси" под руководством нынешнего наставника "Интера" Антонио Конте.

Отметим, что Оливье является образцом классического центрфорварда – высоким, мощным, с умением играть в подыгрыше и на втором этаже.

Такая "Башня" уже есть в миланском клубе – игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку. И Жиру, который редко выходил в старте в "Челси", в своем стремлении перейти в "Интер" видит возможность лучше подготовиться к Евро-2020, которое перенесено на год.

Значит, Конте намерен применять тактику игры команды в атаке с "Двумя Башнями".

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