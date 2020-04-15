"Челси" выставил на трансфер своего самого высокооплачиваемого футболиста

Нголо Канте может вернуться на родину.

Лондонский "Челси" огласил сумму, за которую он готов расстаться с опорным полузащитником Нголо Канте.

Клуб со "Стэмфорд Бридж" продаст 29-летнего чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции в том случае, если кто-то за него предложит 70 млн евро, информирует Football Italia.

Сообщается, что в игроке заинтересован главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри. Кроме того, интерес проявляет "Пари Сен-Жермен".

Отметим, что контракт Канте с "пенсионерами" истекает в июле 2023 года.

По некоторым данным, с зарплатой 290 тыс. фунтов в неделю он является самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

В текущем сезоне уроженец Парижа отыграл за "Челси" 22 матча, в которых забил 3 гола.