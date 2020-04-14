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"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции

Руководство "блаугранас" хочет защитить честь и достоинство клуба.

"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции

Заявление бывшего вице-президента "Барселоны" Эмили Русо о том, что в каталонском клубе существует коррупция, не осталось без внимания руководства "блаугранас", которое намерено подать иск в суд на Русо, сообщает Cadena Cope.

Таким образом руководство "Барселоны" во главе с президентом Хосе Мирией Бартомеу намерено отстоять честь клуба и его сотрудников, доказав, что слова экс-функционера - ложь.

Напомним, что шесть членов совета директоров "Барселоны", включая Русо, подали в отставку в знак протеста против действий руководства "Барсы".

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