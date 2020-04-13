В Тайване, где впервые после вспышки коронавируса возобновился турнир Китайской профессиональной бейсбольной лиги, нашли способ компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, сообщает championat.com.
Болельщикам по-прежнему запрещено посещать стадионы.
В качестве альтернативы лига решила применить для создания шумовой атмосферы роботов и манекенов. При этом роботов используют в качестве барабанщиков, а на трибуны поставили манекены и щиты, изображающие людей с плакатами в руках.
🤖 Robots as fans and drummers— Sky Sports (@SkySports) April 12, 2020
🌧️ Game abandoned due to bad weather
Baseball has returned in Taiwan (sort of) but with robots replacing fans in behind closed doors games pic.twitter.com/p10U23qERp