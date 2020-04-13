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Роботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на бейсбольном матче

Китайская профессиональная бейсбольная лига стала первой, сыгравшей матч регулярного сезона в 2020 году.

Роботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на бейсбольном матче
Фото: Sky Sports

В Тайване, где впервые после вспышки коронавируса возобновился турнир Китайской профессиональной бейсбольной лиги, нашли способ компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, сообщает championat.com.

Болельщикам по-прежнему запрещено посещать стадионы. 

В качестве альтернативы лига решила применить для создания шумовой атмосферы роботов и манекенов. При этом роботов используют в качестве барабанщиков, а на трибуны поставили манекены и щиты, изображающие людей с плакатами в руках.

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