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УЕФА начинает осознавать, что футбол в этом сезоне уже не возможен, - консультирующий УЕФА вирусолог

Марко Ван Ранст увидел в УЕФА большие сомнения насчет рестарта нынешнего сезона.

УЕФА начинает осознавать, что футбол в этом сезоне уже не возможен, - консультирующий УЕФА вирусолог
Марко Ван Ранст
Фото: nieuwsblad.be

УЕФА связалась с авторитетным бельгийским вирусологом Марко Ван Ранстом на предмет консультации по решению Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA) завершить футбольный сезон.

После разговора с представителями УЕФА Ван Ранст заявил, что в организации близки к пониманию того, что играть в футбол в ближайшие месяцы нельзя.

"У меня сложилось впечатление, что УЕФА начинает понимать, что футбол больше не возможен в этом сезоне. Никто не может обвинить бельгийские клубы в том, что они приняли решение отказаться от продолжения чемпионата. Я понимаю, что требуется минимум три-четыре недели тренировок, прежде чем возобновить матчи. Поэтому нынешний сезон нереально закончить", - цитирует Ван Ранста Het Nieuwsblad.

Напомним, руководство бельгийского футбола рекомендовало досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса в стране и признать чемпионом клуб украинца Эдуарда Соболя - "Брюгге". Это решение должны были утвердить на генеральной ассамблее 15 апреля.

Однако позже RBFA под нажимом УЕФА решила перенести саммит на 24 апреля.

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