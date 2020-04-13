В 4-м туре чемпионата Беларуси клуб украинцев Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойока - "Динамо-Брест" в непростом домашнем поединке сумела сломить сопротивление "Ислочи" – 3:1.

Причем открыли счет гости.

"Динамо" отыгралось лишь в компенсированное к первому тайму время.

А победный гол на 77-й минуте забил Милевский. Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины мгновенно разобрался в штрафной площади гостей и с полуметра трансформировал хаос в действиях обеих команд в забитый гол.

В конце игры команда из Бреста забила третий мяч, установив окончательный счет.

Благодаря завоеванным трем очкам "Динамо-Брест" поднялось на третье место в турнирной таблице. У команды 7 очков, что на два меньше, чем у лидеров первенства – "Энергетика-БГУ" и "Торпедо-БелАЗ".