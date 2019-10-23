Хачериди перешел в брестсткое "Динамо"

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с белоруским клубом "Динамо-Брест".

Фото: dynamo-brest.by

На официальном сайте ФК сообщается, что контракт начнет действовать с 1 января 2020 года и продлится до конца 2021 года.

В конце июля появилась информация, что Хачериди в шаге от перехода в московский клуб. Однако в ЦСКА заявили, что такой вариант даже не рассматривался.

Ранее 32-летний защитник расторг контракт с ПАОКом. За греческий клуб Хачериди выступал с лета 2018 года, однако так и не смог закрепиться в основе, сыграв всего 11 матчей.