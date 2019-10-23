France Football объяснил отсутствие самого дорогого футболиста мира в списке претендентов на "Золотой мяч"

France Football огласил полный список из 30-ти претендентов на "Золотой мяч", однако в нем впервые за 8 лет не оказалось форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Редакция издания объяснила этот факт тем, что бразилец долгое время отсутствовал из-за травмы, пропустив матч 1/8 Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", Кубок Америки со сборной Бразилии и начало Лиги 1, уточняет isport.ua.

Кроме того, против Неймара сыграла и ситуация с его неосуществившимся трансфером в "Барселону" и случай, когда он толкнул болельщика в финальном матче Кубка Франции.

Отметим, что обладателя награды назовут 2 декабря по результатам голосования среди журналистов.

Напомним, трансфер Неймара из "Барсы" стоил ПСЖ 222 млн евро.