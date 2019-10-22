Роскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии А

В восьмом туре чемпионате Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:1 и продолжил возглавлять турнирную таблицу первенства.

При этом болонцы имели все шансы уйти от поражения, но в уже компенсированное время роскошный удар форварда гостей Родриго Паласио, выполненный через себя в падении, не менее роскошным сейвом отразил 40-летний голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон.

Отметим, что сегодня "Старая синьора" на "Альянц Стэдиум" сыграет матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Локомотива".