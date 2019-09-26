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"Ювентус" стоит на пороге распродажи игроков из-за финансового фейр-плей, - СМИ

Зимой "Старую синьору" ждут перемены.

"Ювентус" стоит на пороге распродажи игроков из-за финансового фейр-плей, - СМИ
Ювентус
Фото: EPA/UPG

Чемпион Италии 8-ми последних сезонов - "Ювентус" будет вынужден устроить распродажу своих главных активов – футболистов, из-за соблюдения правил финансового фейр-плей, сообщает Calciomercato.

В зимнюю трансферную кампанию туринцы намерены избавиться от нескольких звездных игроков, отмечает издание.

В частности, претендентами на уход из "Ювентуса" являются полузащитники Миралем Пьянич, Блез Матюиди и Эмре Джан, а также форварды Марио Манджукич и Пауло Дибала, уточняет издание.

Суммарно "Ювентусу" нужно выручить примерно 300 млн евро, чтобы покрыть расходы, связанные с подписанием Криштиану Роналду.

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