Единственный профессиональный футбольный клуб Черкащины на грани исчезновения

Единственная профессиональная футбольная команда Черкасской области - "Черкащина" может быть снята с текущего розыгрыша чемпионата Украины в Первой лиге, сообщает tablo.ck.ua.

По информации издания, накануне состоялось собрание клуба для обсуждения дальнейших шагов.

Перед футболистами поставили дилемму – руководство предложило рассчитаться с ними за долги и после этого команда прекращает участие в чемпионате или команда продолжает выступление за те средства, которые остались.

Команда склоняется к первому варианту, уточняет издание.

Главный инвестор "Черкащины" Владимир Лашкул на встрече не присутствовал. По телефону функционер рассказал, что он на прошлой неделе прекратил инвестиционную деятельность в отношении клуба. На вопрос, означает ли это полное прекращение существования клуба или снятие с чемпионата в этом сезоне, Лашкул ответа не дал, еще раз подчеркнув, что уже не имеет никакого отношения к клубу, и что он "устал бороться с черкасским местечковым эгоизмом".

После 10-ти сыгранных туров "Черкащина" занимает предпоследнее, 15-е место в Первой лиге, имея в активе 5 очков