Роналду и ван Дейк прокомментировали победу Месси в номинации Лучшего игрока 2019 года

Фото: EPA/UPG Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал результаты голосования The Best FIFA Awards-2019.

"Терпение и настойчивость - два качества, которые отличают профессионала от любителя. Все великое начиналось с малого.

Нельзя достичь всего, но можно приложить все усилия для достижения цели. Помните, что после ночи всегда наступает рассвет", - с философским подтекстом написал Криштиану в своем Instagram.

Фото: EPA/UPG Вирджил ван Дейк

Отметим, что Роналду занял третье место в голосовании за награду Лучшего футболиста 2019-го года.Добавим, что дал свой комментарий и защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк , который в номинации уступил Лионелю Месси, но опередил Роналду.

"Люди, которые голосовали, приняли решение, и вы должны принять его. Как игроки, вы не можете сравнивать меня и Месси, потому что это совершенно другое. Я очень горжусь тем, что здесь", - цитирует голландца официальный сайт ФИФА.