Роналду и ван Дейк прокомментировали победу Месси в номинации Лучшего игрока 2019 года

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал результаты голосования The Best FIFA Awards-2019.
"Терпение и настойчивость - два качества, которые отличают профессионала от любителя. Все великое начиналось с малого.
Нельзя достичь всего, но можно приложить все усилия для достижения цели. Помните, что после ночи всегда наступает рассвет", - с философским подтекстом написал Криштиану в своем Instagram.
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Paciência e persistência sao duas caracteristicas que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR
"Люди, которые голосовали, приняли решение, и вы должны принять его. Как игроки, вы не можете сравнивать меня и Месси, потому что это совершенно другое. Я очень горжусь тем, что здесь", - цитирует голландца официальный сайт ФИФА.