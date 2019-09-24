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Роналду и ван Дейк прокомментировали победу Месси в номинации Лучшего игрока 2019 года

Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG
Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал результаты голосования The Best FIFA Awards-2019.

"Терпение и настойчивость - два качества, которые отличают профессионала от любителя. Все великое начиналось с малого.

Нельзя достичь всего, но можно приложить все усилия для достижения цели. Помните, что после ночи всегда наступает рассвет", - с философским подтекстом написал Криштиану в своем Instagram.

Отметим, что Роналду занял третье место в голосовании за награду Лучшего футболиста 2019-го года.
Вирджил ван Дейк
Фото: EPA/UPG
Вирджил ван Дейк
Добавим, что дал свой комментарий и защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который в номинации уступил Лионелю Месси, но опередил Роналду. 

"Люди, которые голосовали, приняли решение, и вы должны принять его. Как игроки, вы не можете сравнивать меня и Месси, потому что это совершенно другое. Я очень горжусь тем, что здесь", - цитирует голландца официальный сайт ФИФА.

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