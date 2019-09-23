Скандалом завершился главный поединок турнира UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико.
В главном бою хозяин октагона Яир Родригес встречался с американцем Джереми Стивенсом.
Поединок завершился уже на 15-й секунде.
Родригес ткнул пальцем Стивенсу в глаз, после чего рефери остановил бой. По протоколу бой признан, как несостоявшийся.
От такого, на взгляд зрителей, несправедливого решения фаны пришли в ярость, начали освистывать судей и забросали арену бутылками и стаканами с жидкостью, а также другими предметами.
Una locura completa fue la que se vivió luego de que se parara la pelea entre Yair Rodríguez y Jeremy Stephens pic.twitter.com/2z0L4ILRE2— Pato Zúñiga (@pato_zuniga12) 22 сентября 2019 г.