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Иранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов

ФИФА отреагировала на факт самосожжения.

Иранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов
Фото: www.trend.az

Накануне в Иране скончалась местная болельщица Сахар Ходаяри, которая подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов, сообщает "Спорт-Экспресс".

В этой связи ФИФА отправит своих представителей в эту исламскую страну после гибели Сахар.

Представители ФИФА проследят за безопасностью и обеспечением доступа девушек на игру отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против сборной Камбоджи. Матч состоится 10 октября в Тегеране.

Добавим, что в Иране действует закон, запрещающий женщинам посещать в стране стадионы и различные спортивные мероприятия.

Напомним, жену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в Иране.

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