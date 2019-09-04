Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный логотип чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019

Эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором, а изогнутые линии похожи на песчаные дюны.

"Неразрывная петля" изображает восьмерку и напоминает о "восьми великолепных стадионах, которые примут матчи". Логотип также символизирует бесконечность, говорится в описании к видео.

Эмблема вдохновлена "традиционной шерстяной шалью", которую в зимние месяцы носят в арабских странах, в частности в регионе Персидского залива. Шрифт под эмблемой сделан по мотивам традиционной арабской каллиграфии.

Катар примет 22-й Чемпионат мира по футболу в 2022 году с 21 ноября до 18 декабря, хотя традиционно мундиаль проходит летом. Такое решение приняли, потому что летом в Катаре слишком жарко.