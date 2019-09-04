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ФИФА представила эмблему чемпионата мира-2022

Мундиаль пройдет в Катаре.

ФИФА представила эмблему чемпионата мира-2022
Логотип чемпионата мира-2022
Фото: ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный логотип чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором, а изогнутые линии похожи на песчаные дюны.

"Неразрывная петля" изображает восьмерку и напоминает о "восьми великолепных стадионах, которые примут матчи". Логотип также символизирует бесконечность, говорится в описании к видео.

Эмблема вдохновлена "традиционной шерстяной шалью", которую в зимние месяцы носят в арабских странах, в частности в регионе Персидского залива. Шрифт под эмблемой сделан по мотивам традиционной арабской каллиграфии.

Катар примет 22-й Чемпионат мира по футболу в 2022 году с 21 ноября до 18 декабря, хотя традиционно мундиаль проходит летом. Такое решение приняли, потому что летом в Катаре слишком жарко.

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