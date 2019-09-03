Капитан "Шахтера" выразил недовольство решением клуба не осуществлять его трансфер

Фото: ФК "Шахтер" Тайсон

При этом отмечается, что трансфер не осуществился из-за высоких финансовых требований "Шахтера".

После закрытия трансферного окна в Италии бразилец снова написал неоднозначный пост в Instagram Stories.

"Поздравляю с концом моей мечты", - отметил Тайсон.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что клуб оценивает Тайсона в 30 млн евро.