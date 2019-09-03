Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
ГлавнаяСпорт

Капитан "Шахтера" выразил недовольство решением клуба не осуществлять его трансфер

Тайсон написал неоднозначный пост.

Тайсон
Фото: ФК "Шахтер"
Тайсон
Капитан "Шахтера" Тайсон, несмотря на проявляемый интерес от итальянских клубов, и, в первую очередь – от клуба, который в настоящее время возглавляет экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека - "Рома", остался в стане донецкого клуба.

При этом отмечается, что трансфер не осуществился из-за высоких финансовых требований "Шахтера".

После закрытия трансферного окна в Италии бразилец снова написал неоднозначный пост в Instagram Stories.

"Поздравляю с концом моей мечты", - отметил Тайсон.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что клуб оценивает Тайсона в 30 млн евро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также