Капитан "Шахтера" выразил недовольство решением клуба не осуществлять его трансфер

Фото: ФК "Шахтер"
Тайсон
Капитан "Шахтера" Тайсон,
несмотря на проявляемый интерес от итальянских клубов, и, в первую очередь – от клуба, который в настоящее время возглавляет экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека
- "Рома"
, остался в стане донецкого клуба.
При этом отмечается, что трансфер не осуществился из-за высоких финансовых требований "Шахтера".
После закрытия трансферного окна в Италии бразилец снова написал неоднозначный пост в Instagram Stories.
"Поздравляю с концом моей мечты", - отметил Тайсон.
Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что клуб оценивает Тайсона в 30 млн евро.