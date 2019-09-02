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Израильский футболист впервые забил гол в чемпионате Украины

Автором исторического события стал Манор Соломон.

Израильский футболист впервые забил гол в чемпионате Украины
Манор Соломон
Фото: ФК "Шахтер"

20-летний израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон, забив один из мячей в матче с "Олимпиком" (4:0), стал игроком 57-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в чемпионатах Украины, сообщает sport.ua.

В том числе, Соломон стал 9-м игроком в составе "горняков", кто открыл свой голевой счет, при этом представляя другое государство.

До Манора это были: нигериец Джулиус Агахова, синегалец Ассан Ндиай, поляк Мариуш Левандовски, уругваец Дамиан Родригес, чех Томаш Гюбшман, итальянец Кристиано Лукарелли, боливиец Марсело Морено и мексиканец Нери Кастильо.

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