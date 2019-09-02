ФИФА назвал тройку претендентов на звание игрока года

Форварды "Барселоны" Лионель Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также их оппонент по амплуа – защитник "Ливерпуля" Верджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока 2019 года по версии ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

Ван Дейк с "Ливерпулем" выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, голландец завоевал еще три индивидуальных приза – он был признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги, а также получил звание лучшего игрока сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). А на прошлой неделе ван Дейк был признан УЕФА лучшим игроком сезона 2018/19 - в этой номинации защитник "Ливерпуля" опередил именно Месси и Роналду.

В свою очередь, Месси с "Барселоной" стал чемпионом Испании, а Роналду помог "Ювентусу" завоевать очередное, уже восьмое подряд Скудетто.

Напомним, в прошлом году лучшим игроком года по версии ФИФА стал полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Кроме того, ФИФА определил номинантов в других категориях.

Лучший игрок ФИФА среди женщин:

Люси Бронза (Англия / "Олимпик")

Алекс Морган (США / "Орландо Прайд")

Меган Рапиноэ (США / "Рейн")

Лучший мужской тренер ФИФА:

Пеп Гвардиола (Испания / "Манчестер Сити")

Юрген Клопп (Германия / "Ливерпуль")

Маурисио Почеттино (Аргентина / "Тоттенхэм Хотспур")

Лучший женский тренер ФИФА:

Джилл Эллис (США / сборная США)

Фил Невилл (Англия / сборная Англии)

Сарина Вигман (Голландия / сборная Голландии)

Лучший мужской вратарь ФИФА:

Алиссон Беккер (Бразилия / "Ливерпуль")

Эдерсон (Бразилия / "Манчестер Сити")

Марк-Андре тер Штеген (Германия / "Барселона")

Лучший вратарь ФИФА среди женщин:

Кристиан Эндлер (Чили / "Пари Сен-Жермен")

Хедвиг Линдал (Швеция / "Челси" / "Вольфсбург")

Сари ван Венендал (Нидерланды / "Арсенал" / "Атлетико")

Премия ФИФА им. Пушкаша:

Лионель Месси (Аргентина / "Барселона") - матч против "Бетиса" (Ла Лига, 17 марта)

Хуан Фернандо Кинтеро (Колумбия / "Ривер Плейт") - матч против "Расинга" (Суперлига Аргентины, 10 февраля)

Даниэль Жори (Венгрия / "Дебрецен") - матч против "Ференцвароша" (Первый дивизион Венгрии, 16 февраля)

Официальное оглашение победителя 2019 года состоится 23 сентября в оперном театре La Scala в Милане.