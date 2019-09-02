Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов

Болельщиков "шпор" не может не тревожить данный факт.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что у него вызывает беспокойство тот факт, что долг клуба составил 600 млн фунтов.

Напомним, в апреле "шпоры", наконец-то перебрались на свою новую спортивную арену, стоимость строительства которой составила около 1 млрд. фунтов.

В результате столь затратного проекта у финалистов последнего розыгрыша Лиги Чемпионов образовался внушительный, даже по меркам Английской Премьер-Лиги, долг.

Этот факт наложит определенные финансовые ограничения на трансферную кампанию клуба, и Почеттино этим очень огорчен.

"Нам нужно закладывать фундамент на будущее. Это нормально, что в данный период у нас есть ограничения. Нам нужно искать способы конкурировать в этой очень тяжелой лиге отличным от других команд способом, с учетом своих ограничений", - цитирует Почеттино fapl.ru.

"Долг в 600 миллионов? Все мы плачем насчет этого. Только люди вроде Даниэля Леви (президент "Тоттенхэма" - прим. LB.ua) могут совладать с такого рода ситуацией. Даниэль и руководство сумели сколотить команду и обеспечить нам и фанатам серьезный проект, который позволяет нам чувствовать себя большим клубом", - отметил аргентинский специалист.