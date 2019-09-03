Клуб экс-наставника "Шахтера" подписал экс-игрока "Шахтера"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян завершил свой переход в "Рому" на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт "волков".

В своем официальном заявлении клуб Серии А, который тренирует бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, сообщает, что арендная плата "Арсеналу" составит 3 млн евро (2.73 млн. фунтов) плюс 100 тыс. евро (91 тыс. фунтов) в виде бонусов.

"Это отличная возможность для меня начать новую главу, в отличном клубе. Я знаю, что это за клуб, и я уверен, мы сможем достичь успеха вместе", - сообщил экс-игрок "Шахтера".

Мхитарян выступал за лондонский клуб с января 2018, когда "канониры" произвели с "Манчестер Юнайтед" обмен своими игроками – на "Олд Траффорд" отправился Алексис Санчес.

Всего 30-летний армянин успел сыграть 58 матчей за "Арсенал" и забить девять голов.

В этом сезоне Мхитарян отметился лишь одним появлением в стартовом составе команды Унаи Эмери.

Добавим, что в "Роме" Генрих воссоединится со своим бывшим партнером по МЮ - защитником Крисом Смоллингом, которого римский клуб также взял в аренду.

Добавим, что контракт Мхитаряна с "канонирами" рассчитан до 2021 года.