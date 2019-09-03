Футбольные клубы Топ-5 европейских лиг установили новый трансферный рекорд

Клубы, выступающие в пяти сильнейших европейских футбольных чемпионатах, в 2019 году потратили на трансферы сумму, эквивалентную 5 млрд фунтов стерлингов, что является новым трансферным рекордом, сообщает ВВС, ссылаясь на исследование бизнес-группы Deloitte.

Отметим, что в 2018 году клубы из европейской топ-пятерки потратили на 800 млн меньше.

Лидером по-прежнему является Английская Премьер-Лига, клубы которой потратили 1,41 млрд фунтов.

На удивление, совсем немного отстала испанская Ла Лига - 1,24 млрд, что практически вдвое превышает показатель 2017 года.

Трансферным испанским локомотивом являлись сделки по Антуану Гризманну, который перешел из "Атлетико" в "Барселону" за 108 млн фунтов; образовавшуюся пустоту у "матрасников" заполнил Жоао Фелиш, перешедший из "Бенфики" за 113 млн фунтов, а также Эден Азар, перешедший из "Челси" в "Реал" за 90 млн.

Три остальные лиги, входящие в пул лучших, установили новые национальные трансферные рекорды: итальянская Серия А – 1,06 млрд, Бундеслига - 670 млн и французская Лига 1 - 605 млн.

Дэн Джонс, глава спортивного департамента Deloitte, сообщил, что рекордные расходы являются "беспрецедентными" и обусловлены рядом факторов, в том числе рекордными спонсорскими ТВ-контрактами.

В тоже время …улучшение финансовых показателей европейских футбольных клубов также уменьшило потребность клубов продавать своих лучших игроков", - заявил Джонс.